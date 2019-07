Bakı. Trend:

Rusiyanın Başqırdıstan respublikasında baş vermiş qəzada ölənlərin sayı 6-ya çatıb.

Trend-in məlumatına görə, Arxanqelsk rayonunda Ufa-Beloretsk magistral yolunda qeydə alınan qəzada 6 nəfər ölüb, daha 28 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə zamanı avtobusda 39 nəfər olub.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.