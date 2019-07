"Arsenal" "Lill"in 24 yaşlı hücumçusu Nikolya Pepe üçün 80 milyon avro ödəməyə hazırdır.

Publika.az xəbər verir ki, Pepe ilə PSJ, "Liverpul", "Bavariya", "İnter" və "Mançester Yunayted" də maraqlanır.

O, ötən mövsüm Fransa çempionatında 38 matçda 22 qol vurub.

