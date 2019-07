Əlcəzairdə hərbçilər və jandarmeriya əməkdaşları terror hücumlarını planlayan 5 yaraqlını saxlayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, onlar terrora qarşı mübarizə əməliyyatı zamanı Batna əyalətində ələ keçib.

Qeyd olunur ki, araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxslər Əlcəzairin müxtəlif yerlərində partlayıcı maddələrdən istifadə edərək dinc nümayişçilərə qarşı hücum planlaşdırıblar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.