Milli Məclisin deputatı Arif Rəhimzadə İctimai Televiziyanın efirində ağlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, “Diqqət Mərkəzi” verilişinin mərhum prezident Heydər Əliyevə həsr olunmuş buraxılışında qonaq olub.

Deputat H.Əliyevlə bağlı xatirələrini bölüşərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.