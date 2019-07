Türkiyə ordusu 68 terrorçunu məhv etdi

Türkiyə hərbçilərinin İraqın şimalında keçirdiyi "Pəncə" əməliyyatı ilə aşkarladığı mağaralardan birində 3 PKK terrorçusunun cəsədi tapılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin "Twitter" səhifəsində qeyd edilib.

Bununla da əməliyyatın başlanğıcından məhv edilən terrorçuların sayı 68-ə çatıb. "Pəncə-1" əməliyyatı mayın 27-də İraqın şimalında, Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akarın rəhbərliyi ilə başlayıb.

Qeyd edilir ki, iyulun 12-də yerli vaxtla saat 22:00-da İraqın şimalında yeni "Pəncə-2" antiterror əməliyyatı başlayıb. Terrorçular əleyhinə mübarizəyə artilleriya, helikopterlər və pilotsuz uçuş aparatları cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.