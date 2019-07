ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, onun ölkəsi Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) başçısı Cerom Pauel tərəfindən həyata keçirilən siyasətin əksinə olaraq böyük iqtisadi uğurlar əldə edir.

"Biz faiz dərəcələri və miqdar kəskinləşməsi proqramı barəsində Federal Rezerv Sisteminin köhnəlmiş siyasətinə baxmayaraq, iqtisadi planın öhdəsindən bir nömrəli ölkə kimi gəlirik", - deyə o, "Twitter"-də yazıb.

"Bizim inkişaf etmək imkanımız var", - deyə ABŞ prezidenti əlavə edib.



