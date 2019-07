Bakı. Trend:

Çinin telekommunikasiya nəhəngi "Huawei", ABŞ-da törəmə şirkətinin yüzlərlə əməkdaşını işdən azad etməyi planlaşdırır.

Trend-in məlumatına görə, söhbət "Huawei"-in ABŞ-daki "Futurewei" tədqiqat şirkətindən çalışan əməkdaşlardan gedir.

Qeyd olunur ki, "Futurewei"-da ümumi işçilərin 850 nəfərdir. Şirkətin Texas, Kaliforniya və Vaşinqton ştatlarında idarələri var.

