Çinin telekommunikasiya nəhəngi "Huawei", ABŞ-da törəmə şirkətinin yüzlərlə əməkdaşını işdən azad etməyi planlaşdırır.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, söhbət "Huawei"in ABŞ-daki "Futurewei" tədqiqat şirkətindən çalışan əməkdaşlardan gedir.

Qeyd olunur ki, "Futurewei"da ümumi işçilərin 850 nəfərdir. Şirkətin Texas, Kaliforniya və Vaşinqton ştatlarında idarələri var.

Milli.Az

