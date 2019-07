Hindistanın Əhmədabad şəhərində faciəvi hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, parkda atraksionlardan biri gövdəsindən qırılıb. Əyləncə qurğusunun 20 metr yüksəklikdən aşağı düşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 28 nəfər xəsarət alıb.



(anews/az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.