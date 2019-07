Axşam saatlarında Bakı metrosunda xoşagəlməz hadisə yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, orta yaşlı kişi qatarada siqaret çəkib. O, ardıcıl olaraq bir neçə siqareti çəkərək kötüyünü yerə atıb.

Onun xoşagəlməz hərəkəti metronun "Gənclik" stansiyasında sərnişinlərdən biri tərəfindən lentə alınıb.



(Qafqazinfo)

