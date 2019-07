"Neftçi" futbol klubunun sabiq prezidenti Orxan Hüseynzadə UEFA Çempionlar Liqasının oyununa təyinat alıb.

“Report”un məlumatına görə, O.Hüseynzadə iyulun 16-da "Valletta" (Malta) - "Düdelanj" (Lüskemburq) komandaları arasında keçiriləcək I təsnifat mərhələsinin cavab matçının UEFA nümayəndəsi olacaq. İlk qarşılaşmada heç-heçə yekunlaşıb - 2:2.

Qeyd edək ki, Hüseynzadə “Neftçi”nin prezidenti vəzifəsindən ötən il fevralın 16-da istefa verib. Hazırda kluba Kamran Quliyev rəhbərlik edir.



