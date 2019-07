Gənc müğənni Mina Hüseyn yenidən açıq-saçıq geyimi ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, fotosessiyasından yeni kadrları instaqram hesabından təqibçiləri ilə bölüşən Mina dekolteli, transparan geyimi ilə onları təəccübləndirib.

Bu da Minanın Türkiyədə etdirdiyi fotosessiyadan həmin kadrları:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.