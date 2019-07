Xalq artisti Yalçın Rzazadənin vəziyyəti kəskin pisləşib.

Milli.Az bildirir ki, bu barədə Axar.az-a xalq artistinin oğlu Mətin Rzazadə məlumat verib. M.Rzazadə bildirib ki, atası təcili Türkiyəyə aparılıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl ürəyində və öd kisəsində problemlər yaranan Y.Rzazadə qanında zəhərlənmə olduğundan təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Milli.Az

