Ziya Bünyadov prospektinin (20 Yanvar dairəsi istiqaməti) Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, qəza səbəbindən yolun hər iki istiqamətində sıxlıq müşahidə edilir.

