Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində baş verib.

Ziya Bünyadov prospektinin (20 Yanvar dairəsi istiqaməti) Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində hər iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə edilir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.