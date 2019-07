Bakıda avtomobil qəzası baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə Ziya Bünyadov prospektinin (20 Yanvar dairəsi istiqaməti) Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsində yol nəqliyyat hadisəsi olub. Bu səbəbdən hər iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə edilir.

Milli.Az hadisə ilə bağlı fotoları təqdim edir:

Emin

Milli.Az

