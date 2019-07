Bu gün səhər saatlarından başlayaraq “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə (AZAL) məxsus "Airbus 320" markalı sərnişin təyyarəsi Bakının üzərində dövrə vurmağa başlayıb.

Məsələ ilə bağlı "Report" açıqlama verən AZAL-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski bunu planlaşdırılmış təlimlərin keçirilməsi ilə izah edib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.