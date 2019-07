Müğənni Sıladan qalmaqallı şəkildə ayrılan Əhməd Kural yeni sevgilisi ilə görüntülənib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 36 yaşlı aktyor sevgilisi olduğu iddia edilən xanımla Kadıköydə yemək yeyərkən paparatsilərin kameralarına tuş gəlib. Cütlük məkandan əl-ələ tutaraq çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.