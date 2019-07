“Hər səhnəyə çıxanda on il qocalırıq”

Müğənnilər Sevil və Sevinc Səfərova bacıları izləyicilərinə müraciət ediblər.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçilər onların ünvanına tənqidlər yağdırıb, bəxtəvərçilik verənlərə səsləniblər:

"Düzdür, bir çoxlarınız bizim həyatımıza bəxtəvərçilik yağdırırsız, amma inanın, heç elə deyil. Hər dəfə səhnəyə çıxanda on il qocalırıq. Həyəcan, stress, məsuliyyət, toyun yaxşı keçməsini düşünürük. Səni sevən də var, sevməyən də. İnanın, hər peşə özlüyündə çətindir. Bir çox ailə başçıları məni yaxşı anlayar. Hər kəs ailəsinin yaxşı yaşamasını istəyir və bunun üçün əlindən gələni edir".

