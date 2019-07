Arktika yanır və hava atılan tullantılar artıb...

Bakı. Trend:

Bu il Arktikada baş vermiş güclü yanğınlar nəticəsində iyunun əvvəli üçün atmosferə atılan tullantıların həcmi 50 milyon ton təşkil edib.

Trend-in məlumatına görə, bu, ümumilkdə 2010-ci ildən 2018-ci ilə qədər olan dovrdə Arktika ərazisində eyni səbəbdən atmosferə atılan tullantı həcminə bərabərdir.

Ümumdünya Meteoroloji Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi Cenevrədə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, şimal yarımkürəsində isti hava şəraiti Aralıq dənizindən tutmuş Arktikaya qədər yanğınlara səbəb olub.

