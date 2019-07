Türkiyənin Rizə vilayətinin Ardeşən rayonunun Armağan kəndində kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, toy mərasimində yeməkdən zəhərlənən 115 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.