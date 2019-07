Türkiyəli müğənni Hadisənin son konsertində geyindiyi paltarla bağlı xəbərlər gündəmdən düşmür.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bodi formasında olan məşhur paltara sənətçi 200 min lirə ödəyib.

Son günlər konsertlərində geyindiyi cəsarətli paltarlarla diqqət çəkən Hadisə səhnə geyimləri üçün yüksək məbləğ xərcləməkdən çəkinmir.

Fransa, İngiltərə modelyerləri ilə işləyən müğənni moda tənqidçilərindən müsbət qiymət ala bilməyib.

Milli.Az

