"Qalatasaray"dan təlimat: - "Transferi bitirin" + FOTO

Yeni mövsüm üçün transfer çalışmalarını sürdürən "Qalatasaray" hücum xəttinə ulduz futbolçu almağı hədəfləyib.

Metbuat.az bildirir ki, "aslanlar" "Monako" forması geyinən Radamel Falkao transferini bitirmək üzrədir. Rəhbərlikdən transferi bitirmək tapşırığı alan menecerlər kolumbiyalı futbolçunun keçidini həll etməyə böyük ölçüdə yaxındılar.

Qeyd edəkl ki, hücumçu bu mövsüm "Monako" ilə çıxdığı 33 çempionat oyununda 15 dəfə rəqib qapıçıları məyus edib və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalmağı bacarıb.

