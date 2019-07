"Qarabağ" - "Partizani" matçının hakimləri açıqlandı

Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsi çərçivəsində "Qarabağ"la "Partizani" arasında keçiriləcək cavab oyununun hakimləri açıqlanıb.

Milli.Az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, UEFA Bakıdakı qarşılaşmaya Moldovadan olan hakimlər briqadasını göndərir.

Görüşü Dumitru Muntyan idarə edəcək. Ona Vladislav Lifçiu və Andrey Bodyan kömək edəcəklər. Qarşılaşmada 4-cü hakim funksiyasını Aleksandru Tean yerinə yetirəcək. Hakimlərin işinə hakim-inspektor Uilliam Yanq (Şotlandiya) qiymət verəcək. Matçın UEFA nümayəndəsi isə ingiltərəli Maykl Foster olacaq.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Partizani" görüşü iyulun 17-də "Dalğa Arena"da keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.