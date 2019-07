Prezidentin korteji yol qəzasına düşdü - FOTO + VİDEO

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin kortejində yer alan üç avtomobilin və içərisində uşaqların olduğu avtobusların iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi Zaporojsk regionunda qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, qəza prezidentin kortejindəki iki avtomobil avtobus karvanını ötməyə çalışarkən qeydə alınıb.

Digər səbəb kimi Ukrayna liderinin kortejinə daxil olan avtomobillərin sürücülərinin çatışmaması göstərilir. Belə ki, ştatdakı 30 sürücüdən hazırda yarısı işləyir.

Kadr çatışmazlığı və sıx qrafik səbəbindən sürücülər sutkalarla yatmır.

(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.