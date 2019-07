Türkiyənin Ərzurum şəhərində yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Oltu bölgəsində gecəyarısı 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakət Nazirliyi (AFAD) bildirib ki, zəlzələnin episentri yerin 7 km dərinliyində olub.

Kandilli Rəsədxanası və Zəlzələ Araşdırma İnstitutu isə zəlzələnin 4,5 bal gücüdə olduğunu, yerin 5 km dərinliyində yerləşdiyini açıqlayıb. Zəlzələdən sonra xeyli sayda avterşoklar qeydə alınıb.

Tələfatla bağlı məlumat yoxdur.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.