Yerli şou-biznesin ən zəngin məşhurlarından hesab edilən Manaf Ağayev saray kimi villasından yeni görüntü paylaşıb.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənninin Buzovnada yerləşən bağ evinin bir neçə milyon dollar dəyərində olduğu ehtimal edilir.

Bu Manafın lüks bağ evindən yeni foto:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

