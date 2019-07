Əməkdar artisti, dirijor Əyyub Quliyev Azərbaycanı beynəlxalq festivalda təmsil edib

Bakı. Trend:

Budapeştin tarixi saraylarından və məşhur konsert zallarından biri - “Viqadu”da (Vigado) “Klassz a Parton" beynəlxalq musiqi festivalının rəsmi açılış mərasimi olub.

Trend-in məlumatına görə, iyulun 30-dək davam edəcək festivalda bir sıra ölkələrdən - Avstriya, İtaliya, Almaniya, İsveçrə, Slovakiya, Macarıstan, ABŞ və Türkiyədən tanınmış musiqiçilər iştirak edirlər.

Ölkəmizi ilk dəfə bu mötəbər festivalda Azərbaycanın Əməkdar artisti, Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru və musiqi rəhbəri, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Əyyub Quliyev təmsil edir.

Açılış mərasimindən əvvəl konsertin aparıcısı Azərbaycan - onun musiqi mədəniyyəti, inkişaf tarixi, ifaçılığı və uğurları barədə geniş məlumat verib. Daha sonra dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi altında Macarıstan Milli Simfonik Orkestri "Obuda Danube" Avropa klassik musiqisinin ən parlaq nümunələrini - Volfqanq Amadey Motsartın 35-ci "Xaffner" simfoniyasını və Frans Şubertin 5-ci simfoniyasını təqdim edib. Hər iki əsər böyük maraqla qarşılanıb.

“Klassz a Parton” festivalının bədii rəhbəri, Macarıstanın ən seçilən və görkəmli pianoçularından olan Tamaş Erdinin ifası isə konsertə xüsusi rəng qatıb. Onun ifasında səslənən Karl Mariya fon Veberin “Konsertştük” və Frederik Şopenin “Andante spianato və Grand Polonez” dinləyicilər tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb.

Anşlaqla keçən konsertin sonunda tamaşaçıların arzusunu nəzərə alaraq musiqiçilər proqramda əlavə olaraq yeni əsərlər ifa ediblər.

Sonda Macarıstanın tanınmış incəsənət xadimləri - yazıçı, şair və bəstəkarları, mətbuat nümayəndələri azərbaycanlı dirijoru və macar musiqiçiləri təbrik edərək xoş arzularını bildiriblər.

Qeyd edək ki, konsert Macarıstanın Bartok Dövlət Radiosu tərəfindən lentə alınıb.

