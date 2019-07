Avstraliyada güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, ölkənin şimal-qərb sahillərində 5,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

ABŞ Geoloji Araşdırmalar Qurumunun xəbərinə görə, yeraltı təkanların episentri Brum yaşayış massivindən 208 kilometr qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Sunami xəbərdarlığı verilməyib. Tələfatla bağlı məlumat yoxdur.

