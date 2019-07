Anfisa Çexova qalmaqallara imza atmağa davam edir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, məşhur aparıcının yeni paylaşımı izləyiciləri tərəfindən sərt tənqid edilib.

Aparıcı fotonu pəncərə kənarında çəkdirib. Anfisa intim yerlərini şal ilə örtsə də, sinəsi açıq qalıb. Çexova fotoya bir şer də yazsa da, izləyicilər şerə əhəmiyyət verməyərək onu tənqid ediblər.

Amma Anfisanı və şeri bəyənənlər də tapılıb. Onlar "Gözəlçə", "Əla foto", "Bravo Anfisa" vəs. tipli rəylər yazıblar.

Milli.Az

