Gəncə şəhərində ahıl kişi intihar edib.

"Report"un məlumatına görə, 1958-ci il təvəllüdlü Şamil Ələkbər oğlu İsgəndərov yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib.

Onun hansı səbəbdən özünü öldürməsi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.