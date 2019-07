İranın Xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ vizası alıb.

Publika.az xəbər verir ki, nazir Nyu-Yorka gedib.

TASS-ın məlumatına görə, Zərif BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının sessiyasında iştirak etmək üçün ABŞ-a yollanıb.

Qeyd edək ki, ABŞ-İran arasında yaranan gərginlikdən sonra Məhəmməd Cavad Zərif və İranən dini lideri Əli Xamanei ABŞ-ın sanksiya təhdidi ilə üzləşmişdi. Lakin daha sonra sanksiyaların təxirə salındığı məlum olmuşdu.

