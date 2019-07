Müğənni Xəyyam Nisanov ilk dəfə övladı Hanna ilə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi qızının 1 yaşının tamam olduğunu vurğulayıb.

Xəyyam fotoya "Allah bu sevinci hər bir ataya qismət eləsin. 1 yaşın mübarək, mənim şahzadəm. Bütün uşaqlara can sağlığı diləyirəm" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Xəyyam Nərmin adlı xanımla ailəlidir.

Miilli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.