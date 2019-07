48 yaşlı Xalq artisti Aygün Kazımova “Toy boy” (Oyuncaq oğlan) adlı yeni layihəsini təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, sözləri MC Murada, musiqisi “Kakhaber” şirkətinə aid olan layihənin rejissorluğunu Rüfət Rəsulov və Rüfət İsmayılov edib. Videoçarxda ulduzun stili üzərində azərbaycanlı məşhur dizayner Rüfət İsmayıl və stilist Zeynəb Şimşək çalışıb.

Artistin əzələli modelin qarşısında əlində qamçı ilə cəlbedici geyimdə dayanması böyük diqqət çəkib.

