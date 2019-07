Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin istismarına icazə verdiyi çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı 100-ə yaxınlaşıb

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” 19 fevral 2019-cu il tarixli fərmanın icrası ilə əlaqədar indiyə qədər 96 ünvanda çoxmənzilli yaşayış binalarının istismarına icazə verib.

Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Komitədən bildirilib.

Məlumatda deyilir ki, bu binalarda ümumulikdə 17 727 mənzil var.

"Təkcə son 15 gün ərzində 36 ünvanda çoxmənzilli yaşayış binasının istismarına icazə verilib”, - deyə Komitədən bildiriblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.