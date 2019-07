Türkiyəli aktyor vəfat edib.

Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor Parkan Özturan yatırıldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, həm də tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərən Parkan Özturan Beşir Fuad-ın əsərlərini Osmanlı türkcəsindən müasir türk dilinə tərcümə edib. O, ayaqdan əlil olub.

Emin

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.