KİV: Albaniya çempionu "Qarabağ"la cavab matçına

Albaniyanın “Partizani” komandasının “Qarabağ”qarşı səfərdə keçirəcəyi Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab matçı üçün təxmini start heyət açıqlanıb.

“Report” “Panorama Sport” portalına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Frankı Lerda Tiranda qolsuz heç-heçə başa çatan oyunla müqayisədə “11-lik”də 2 dəyişiklik edəcək. O, sol cinah müdafiəçisi Esin Hakayı Lorents Traşi ilə əvəzləyəcək. Hücumçu Emmanuel Mensanın yerinə isə Brayan Braunu meydana buraxacaq.

Proqnoza əsasən, qapıda Alban Hoca dayanacaq. Müdafiədə soldan sağa olmaqla, Lorents Traşi, Eqzon Belitsa, Eneo Bitri və Labinot İbrahimi yer alacaq. Orta xətdə eyni qaydada Vilyam Kordeyru, Bruno Telyuşi və Esat Mala çıxış edəcək. Hücum xətti isə Eraldo Çinari, Brayan Braun və Yasir Asanidən ibarət “üçlük”dən təşkil olunacaq.

Komandanın dünən keçirilən, eləcə də bu günə nəzərdə tutulan məşqləri mətbuata qapalı olacaq.

Qeyd edək ki, iyulun 17-də "Dalğa Arena"da keçiriləcək matç saat 21:00-da başlanacaq.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.