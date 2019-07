Bakıda dəhşətli ailə faciəsi - 13 yaşlı oğlan öldü - HADİSƏ YERİNDƏN FOTOLAR

Dünən günorta saatlarında Bakıda ağır yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu ərazisində - Heydər Əliyev prospektinin Olimpiya Stadionunun qarşısından keçən hissəsində Rizvan Həmidovun idarə etdiyi "Lexus"la Zamin Yusubovun sürdüyü "Mercedes" toqquşub. Nəticədə sürücünün 13 yaşlı oğlu Namin ağır xəsarətlər alıb və 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin yeniyetmənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Dəhşətli qəzanı əks etdirən fotoları təqdim edirik.

Muxtar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.