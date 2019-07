“American Airlines” “Boeing 737 MAX” təyyarələrinin uçuşuna qoyduğu qadağanın müddətini uzadıb

“American Airlines” şirkəti parkında olan “Boeing 737 MAX” təyyarələrinin uçuşuna qoyulan qadağanı noyabrın əvvəlinə kimi uzadıb.

“Report” xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkətin hazırda mövcud “Boeing 737 MAX” hava gəmilərinin sayı 24-dür.

Bundan öncə eyni addımı ABŞ-ın digər,, “United Airlines” aviaşirkəti də atıb.

Qeyd edək ki, ötən il Efiyopiya və İndoneziyaya məxsus aviaşirkətlərə məxsus “Boeing 737 MAX”larda baş verən qəzalar 20 ölkənin öz hava məkanını bu tip təyyarələrin uçuşuna qadağa qoyulması ilə nəticələnib. Xeyli şirkət isə bu model təyyarələrin alışı və istismarı ilə bağlı proqramı dayandırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.