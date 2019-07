Qax rayonunda zəlzələ olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. İlkin məlumatlara əsasən, yerli vaxtla saat 09:43-də Zaqatala stansiyasından 34 km cənub şərqdə Qax rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Maqnitudası 3.3, dərinliyi 37km olan zəlzələ hiss olunmayıb. (Report)

