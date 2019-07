Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 zenit raket kompleksinin tədarükü davam edir.

Publika.az xəbər verir ki, tədarük çərçivəsində kompleksin avadanlıqlarını daşıyan 8-ci təyyarə Ankaranın Mürtəd hava limanına eniş edib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Rusiyadan 2,5 milyard dollar dəyərində 4 ədəd S-400 batareyası alıb.

Xatırladaq ki, tədarük prosesi ötən həftə start götürüb.

Zümrüd

