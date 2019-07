Gözəlliyi ilə bir dövrün məşhurlarından sayılan aktrisa Emine Ün yay istirahətini Bodrumda keçirir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa ailəsi ilə birlikdə istirahət edir. Emine mərhum sənətkar İbrahim Erkalın "Canısı" klipindəki rolu ilə məşhurlaşmışdı.

Türk mətbuatının xəbərinə əsasən, aktrisa gününü əsasən dənizdə keçirir. O, 2012-ci ildə ailə qurduğu Tolqa ilə birlikdə dənizdə öpüşən yerdə kameralara tuş gəlib. 42 yaşlı aktrisanın özünə çox bənzəyən qızı da var.

Milli.Az

