ABŞ-da 1 yaşlı körpə zorlanıb

ABŞ-ın Florida ştatında 1 yaşlı körpə zorlanıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 1 yaşlı körpəyə qarşı seksual xarakterli hərəkət edən 31 yaşlı pedofil polis tərəfindən saxlanılıb.

Hakim qarşısına çıxarılan James Lockhart-ın 70 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar verilib.

O, uşağı zorlayarkən çəkdiyi videonu "Deepweb"ə yükləyib. Polislər uşağın kimliyini dəqiqləşdirmək üçün həmin videonu onun valideynlərinə izlətdirməyə məcbur qalıblar.

Araşdırmalardan sonra James Lockhart-ın başqa 4 azyaşlı qıza da təcavüz etdiyi aşkarlanıb.

