Müğənni Günay İbrahimlinin "Vallah" adlı yeni mahnısı hazırdır.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənni mahnısını fərqli şəkildə təqdim edib. Belə ki, gənc ifaçı paytaxt küçələrində üstü açıq avtomobildə teleaparıcı Zümrüd Bədəlova və bacısı İlahə İbrahimli ilə mahnının sədası altında rəqs ediblər.

Günay həmin kadrları instaqram hesabından paylaşıb:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

