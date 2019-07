10 nəfər pizzadan zəhərləndi

Bakı. Trend:

Ukraynada pizzaxanada zəhərlənmə baş verib. Trend-in məlumatına görə, hadisə Lutsk şəhərində "Feliçita" adlı pizzaxanada qeydə alınıb. Pizza yedikdən sonra 10 nəfərin xəstəxanaya müraciət etdiyi bildirilir.

Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti faktı təsdiq edib. Xidmətdən bildirilib ki, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

"Feliçita" pizzaxanasında isə epidemiya əleyhinə profilaktik tədbirlər görüldüyü qeyd edilir.

