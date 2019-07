Afaq ərə gedir - ÖZÜ AÇIQLADI/VİDEO

“ATV maqazin onlarla” proqramının “Məşhurla üç dəqiqə” rubrikasının mövsüm finalının qonağı aparıcı Afaq Gəncəli olub.

Publika.az xəbər verir ki, 33 suala cavab verən 41 yaşlı Afaq Gəncəli həmkarının “Həyatınızda sevgi var” sualından qaçmağa çalışsa da, müjdəli xəbəri verib:

“Sevgi hamımızın həyatında var. Hamımız sevirik. Anamızı, əzizlərimizi sevirik. Sus!” deyə, sənətçi cavab verib.

A.Gəncəlinin daha sonra “Deyirlər ki, toy olacaq” sözlərinə cavabı belə olub:

“Toy olacaq. Bunu hamı biləcək. Amma çox yaxında”.

Qeyd edək ki, aparıcı bir dəfə ailəli olub.

