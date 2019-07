"Neftçi" və "Bakı"nın sabiq yarımmüdafiəçisi Vadim Borets məşçi karyerasını Ermənistanda sürdürəcək.

Metbuat.az bildirir ki, 42 yaşlı veteran futbolçu Ermənistan çempionatında oynayan "Noa"klubu ilə bir illik sözləşməyə qol çəkib. O burada köməkçi məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Bildirək ki, 2017-ci ildə yaradılan "Noa"nın keçmiş adı "Artsax" olub.

Qeyd edək ki, moldovan futbolçu 2005-2008-ci illərdə "Neftçi"də, 2008-2012-ci illərdə "Bakı"da top qovub və karyerasını da burada başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.