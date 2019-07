Axtarışlar nəticəsini verdi - Türkiyə böyük SƏRVƏT TAPDI

Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizində enerji axtarışları nəticə verib.

Publika.az xəbər verir ki, “Fatih” qazma gəmisi 170 milyard kub-metr təbii qaz yatağı aşkar edib.

“Fileleftheros” yunan nəşrinin xəbərinə görə, Baf adası sahillərində axtarış edən gəmi vəzifəsini uğurlu şəkildə tamamlayıb. Xəbər Avropa İttifaqı mənbələrinə istinadən verilib.

Həmçinin qeyd olunub ki, Türkiyənin ABŞ və Avropa İttifaqı tərəfindən sanskiyalara məruz qalması təhlükəsi onu geri addım atmağa məcbur edə bilməyib.

Cənubi Kipr Yunan Muxtariyyəti mediasına açıqlama verən Türkiyənin Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu yunanların əməkdaşlıq etməyəcəyi təqdirdə, ölkəsinin enerji axtarışlarına davam edəcəyini deyib: “Türkiyə Şərqi Aralıq dənizində ən uzun sahilə sahib ölkə olaraq öz haqq və mənfəətlərini qoruyacaq. Ölkə olaraq dediyimiz sözləri meydanda həyata keçiririk. Beləcə, yunanların türkləri kənarlaşdıraraq enerji axtarışı aparmalarına öz addımlarımızla cavab veririk”.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Türkiyənin enerji axtarışlarını qanunsuz adlandırmış və bununla bağlı sanksiya tətbiq edəcəyini açıqlamışdı.

Zümrüd

