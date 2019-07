Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ilə birlikdə dünən axşam teatrdan çıxanda jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Erçel evlənməyə hazır olduğunu bildirib. Cütlük fevral ayında yenidən barışmışdı. Hande Murada ikinci şansı verib.

"Bu işlər qismət işidir. Belə şeyləri gizlətməyə dəyməz. Olsa, hamıya açıqlama verəcəyik", - deyə Dalkılıç əlavə edib.

Milli.Az

