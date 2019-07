Rusiya yeni raketini havaya qaldırdı - FOTO

Rusiya X şüalarının xəritəsini çıxarmaq və neytron ulduzları müşahidə etmək üçün yeni “Spektr-RG” kosmik teleskopunu kosmosa göndərib.

Publika.az xəbər verir ki, “Roscosmos” Kosmik Agentliyi “Spektr-RG”ni daşıyan “Poroton-M” raketinin “Baykonur” kosmik bazadan göndərildiyini əks etdirən video yayımlayıb.

2,7 ton ağırlığı olan kosmik teleskop Rusiyanın yanvar ayında nəzarətini itirdiyi “Spektr-R”i əvəz edəcək.

2011-ci ildə kosmosa göndərilən “Spektr-R”in vəzifəsi qara dəlikləri və neytron ulduzları, həmçinin manqetik sahələri müşahidə etmək idi.

Zümrüd

